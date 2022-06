¿Qué son las corralejas y por qué son tan populares en Colombia?

"Le solicito a las alcaldías no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales", añadió.

En las corralejas no hay un torero definido, sino que casi cualquier persona del público puede salir a lidiar con el toro.

Pero ¿qué son las corralejas, una celebración que data del siglo XIX, y por qué el propio presidente electo ha pedido que no se realicen más en el país?

Haciendas sabaneras y ganado

La corraleja consiste entonces en un escenario, hecho de tabla y guadua, donde se lidian varios toros, pero a diferencia de las corridas tradicionales aquí no hay toreros: cualquier persona se puede meter en la arena y aventurarse a enfrentar al animal.

Sin embargo, a diferencia de lo que pasa en una corrida de toros donde la finalidad es acabar con el toro y el animal puede ser sacrificado, en las corralejas no se busca ese objetivo sino entretenerse en los altercados con el animal.

Debate por su tratamiento

Pero a pesar de ello, hay antecedentes por los cuales muchos piden que no se celebren más las corralejas.

Pero no solo es la precariedad de los escenarios lo que causa accidentes y muertos: decenas de asistentes han muerto en la arena corneados por el toro.

Los caballos no llevan ninguna protección y quedan a merced de ser corneados por los toro.

A esto se suma la denuncia de organismos de defensores de los derechos de los animales, que piden que las corralejas se cancelen debido a que causan la muerte de muchos caballos, que son utilizados para torear y no llevan ninguna protección.

"No estamos preparados para este tipo de actos como lo son las corralejas, nosotros pedimos la abolición de estas, no que las reglamenten, porque no hay capacidad ni ningún control para la defensa de los animales», le dijo al portal colombiano Las dos orillas Mufith Salaiman Fayad, presidente de la Sociedad Protectora de Animales en Sucre.