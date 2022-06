Cómo sacarle provecho a tus días de mal humor

34 minutos

Dado que la psiquiatría -que utiliza métodos médicos y biológicos para tratar los trastornos mentales- ha superado en gran medida a la psicoterapia, que se basa en enfoques no biológicos como la conversación y el asesoramiento, los psicoterapeutas han estado buscando desafíos alternativos.

Esto es lo que se conoce como "psicología positiva", que recientemente se ha ampliado para dar cabida no solo a psicólogos, sino también a trabajadores sociales, profesionales entrenados en coaching y terapeutas new age (o de la nueva era).

La utilidad de las emociones negativas

No se puede aprender sin vivir en el pasado, y no se puede planificar sin vivir en el futuro.

Si no nos preocupamos en absoluto por el futuro, es posible que ni siquiera nos molestemos en adquirir una educación, asumir la responsabilidad de nuestra salud o almacenar alimentos.

También puede hacer que no nos preparemos adecuadamente para una tarea difícil y culpemos a otros cuando finalmente fallamos.

El pesimismo defensivo, por otro lado, puede ayudar a las personas ansiosas, en particular, a prepararse estableciendo una barra razonablemente baja en lugar de entrar en pánico, lo que facilita superar los obstáculos con calma.

Intereses capitalistas

Esto condujo a la conjetura engañosa de que uno puede medir la felicidad simplemente preguntando a las personas si son felices o no.

Así es como se construye el índice de felicidad de la ONU, que proporciona una clasificación ridícula de países por su nivel de felicidad. Si bien los cuestionarios sobre la felicidad miden algo, no es la felicidad per se, sino la disposición de las personas a admitir que la vida es a menudo difícil o, alternativamente, su tendencia a jactarse con arrogancia de que siempre lo hacen mejor que los demás.

Pero la verdad es que no tenemos control total sobre nuestra felicidad , y las estructuras sociales a menudo pueden crear adversidad, pobreza, estrés e injusticia, cosas que dan forma a cómo nos sentimos.

Creer que puedes simplemente pensar que eres mejor enfocándote en las emociones positivas cuando estás en peligro financiero o has pasado por un trauma importante es, como mínimo, ingenuo.

Si bien no creo que la psicología positiva sea una conspiración promovida por empresas capitalistas, sí creo que no tenemos control total sobre nuestra felicidad, y que esforzarse por lograrla puede hacer que las personas se sientan más miserables que felices.

Instruir a una persona para que sea feliz no es muy diferente a pedirle que no piense en un elefante rosa; en ambos casos, su mente puede ir fácilmente en la dirección opuesta. En el primer caso, no poder cumplir con la meta de ser feliz agrega una frustración sustancial y un sentimiento de culpa.