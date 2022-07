Enemigos secretos: 3 hábitos cotidianos que te agotan sin que te des cuenta (y cómo combatirlos)

1 hora

¿Te la pasas tan exhausto que te queda difícil hasta hilar las ideas para describirlo, a pesar de que ya te aseguraste de que no tienes ningún problema médico?

Quizás incluso ya has seguido los consejos usuales de los expertos: comes una dieta balanceada, haces ejercicio y te aseguras de dormir lo suficiente.

1. Las series de TV, películas y noticias

"Entonces, cuando miras muchos de estos programas de televisión, incluso si no sientes que estás pensando abiertamente en ello, esos sentimientos estarán bajo la superficie.

Y aclaró que no estaba diciendo que era malo ver televisión o leer periódicos.

"Eso permite que salgan las emociones, para no interiorizarlas y para que no consuman tu energía".

Pero no siempre se tiene el tiempo para cuidarse tanto... ¿hay algún método más expedito?

"Es bueno simplemente hacer un chequeo mental contigo mismo : qué emoción me evocó este artículo o este programa de televisión.

"Algo tan corto como eso puede ayudarte a no internalizar esas emociones y dejarte bombardear por ellas".

"No sólo no tienes la luz azul de la pantalla, que causa fatiga ocular y dolores de cabeza, sino que al leer usas tu propia imaginación, así que muchas personas encuentran que la lectura, incluso si es muy emocional, es muy terapéutica y los tranquiliza".

2. Los deportes

El antídoto

3. Los planes

"Algunas personas pasan tantas horas haciendo horarios y listas que no son capaces de vivir conscientemente y disfrutar de su vida. Siempre están preocupados porque se atrasaron en esto, no pudieron ponerse al día con lo otro, y realmente no sienten autocompasión y gratitud hacia ellos mismos por lo que lograron ese día.