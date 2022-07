Technoblade: el emotivo mensaje de despedida del popular youtuber que murió a los 23 años

1 hora

"¡Mis hermanos irán a la universidad!... bueno, si quieren. No quiero ejercer sobre ellos ninguna presión de hermano muerto".

"Le fue muy difícil escribirlo…y entonces me arrodillé junto a su cama y le dije: 'Alex, no tienes que hacer nada más, has hecho mucho por mucha gente y si quieres, ahora puedes descansar'", cuenta su padre llorando.