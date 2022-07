Maryna Viazovska, la ucraniana que resolvió un problema de siglos de antigüedad y que es una de las matemáticas más admiradas

Fuente de la imagen, VESA MOILANEN/Lehtikuva/AFP via Getty Images

Por esa hazaña, ha recibido varias distinciones, pero su aporte no se ha quedado ahí.

Hija de Euclides

Albert Einstein lo dijo: "Si Euclides no logró encender tu entusiasmo juvenil, no naciste para ser un pensador científico".

Así lo contó en una entrevista hecha por los organizadores del Premio New Horizons in Mathematics , distinción que se le otorgó en 2018.

Viazovska nació en Kyiv y desde pequeña le fascinaron las matemáticas, así que cuando llegó la hora de decidir su carrera universitaria, no tardó mucho.

Kepler no lo pudo demostrar y no fue el único, matemáticos extraordinarios tampoco lo consiguieron.

"No es que se hayan complicado los matemáticos inventando una forma extraña de empaquetar esferas, es el mismo problema, pero en una dimensión que como humanos no podemos visualizar ", indica Hidalgo.

Y aunque dichos empaques de esferas de dimensiones superiores sean difíciles de visualizar, "son objetos eminentemente prácticos", escribió en 2016, la matemática Erica Klarreich, en el artículo de la revista Quanta : Sphere Packing Solved in Higher Dimension .

25 páginas

"Eso no quiere que sus páginas de matemáticas sean sencillas, son complejas", señala. Pero para los expertos, son 10 páginas de matemáticas puras.

Los puentes

"Toda la potencia del resultado de Viazovska surge de juntar, de maneras que no se conocían, dos áreas de las matemáticas: la teoría de números y el análisis de Fourier", explica Hidalgo.

"Colaboración"

Cuando recibió el Premio New Horizons , Viazovska le agradeció a sus profesores, colegas y coautores, "ya que sin ellos ninguna de mis investigaciones sería posible".

Fuente de la imagen, CARL DE SOUZA/AFP via Getty Images

"Maryna es una persona extremadamente amable y modesta. Los reconocimientos y posiciones que ha conquistado no la han cambiado para nada", cuenta.

"Reconstruiremos la paz"

"Hace tres semanas mi vida cambió para siempre de una manera muy dramática que nunca hubiese imaginado. Prepararme para esta ponencia me resultó muy difícil", contó.

"Hoy me gustaría celebrar la vida y los logros de Alice Roth, pero también hay otra matemática que me gustaría recordar y espero que me acompañen.