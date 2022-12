Los 22 años en los que Haití gobernó Santo Domingo y cómo dieron origen a la actual República Dominicana

¿Unificación o invasión?

"No fue una invasión, porque hubo un movimiento desde 1821 de grupos de población en la frontera pidiéndole a Boyer que viniera y que unificará la isla", sostiene González Canalda.

"Las personas salían a saludarlo porque él traía la abolición de la esclavitud, el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la población. Y en ese momento no se dispara un tiro, no hay confrontación. Cuando llega a la ciudad capital, le entregan las llaves de la ciudad", añade.

"Los dominicanos y los haitianos compartían no solo una lucha contra enemigos comunes, los imperios europeos, sino también la cultura, el comercio y, a menudo, sus vidas personales, a pesar de lo que afirman las narrativas nacionalistas posteriores", explica a BBC Mundo.

Pero el relato que predomina ahora en República Dominicana, por el contario, lo considera una invasión: una toma por la fuerza por el ejército haitiano del territorio del Santo Domingo, que no tenía realmente cómo responder militarmente .

¿Una época oscura?

"En la era revolucionaria, los habitantes de ambos lados de la isla usaban 'Haití' y 'haitiano' (y palabras similares, todas tomadas prestadas de los nativos taínos) en diferentes momentos para referirse a proyectos políticos, a ellos mismos y a su patria común", explica el historiador, autor del libro "Siblings of Soil" (Hermanos de Tierra, en una traducción libre), que trata sobre la relación de los dominicanos y haitianos.

"Los dueños de esclavos y la Iglesia católica no se quedaron con los brazos cruzados. Intentaron hacer una conspiración que falló y fueron llevados a la justicia, encarcelados", explica.

"Hubo represión, sí, contra la conspiración, pero no generalizada contra la población. Eso no ha aparecido en fuentes, no hay evidencia de eso. Y los historiadores trabajamos con evidencia", sostiene.