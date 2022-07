Benito Juárez, el admirado y rechazado presidente indígena (y qué papel jugó en la modernización de México)

58 minutos

"La mayor aportación de Juárez y su grupo fue la modernización de México. La creación del Estado mexicano , pues hasta ese momento no había existido el país como nación", dice a BBC Mundo el historiador Raúl González, un investigador de la vida del expresidente mexicano.

Pero Juárez no estuvo exento de críticas, las cuales persisten hasta la actualidad.

Los orígenes de Juárez

Sin embargo, González advierte que no hay evidencias históricas que indiquen que Juárez fue discriminado -o beneficiado- por su condición indígena.

"A pesar de que sea un tema que en la actualidad nos suene mucho, él nunca menciona haber sufrido discriminación. Lo cierto es que cuando entra a la escuela, ahí nota, eso sí, la distinción entre niños pobres y ricos, pero no por ser indígena. Él dice: 'Nosotros los pobres no teníamos toda la atención que sí los que tenían recursos'", explica González.

¿Fue autoritario?

González dice que "Juárez ordena que se cumpla la sentencia", pues para él, como jurista, la "ley no debe hacer diferencias" por la raza de alguien. "No se les está atacando por ser indígenas, sino que están violando una orden judicial", dijo el entonces gobernador.

La separación Iglesia-Estado

Las leyes liberales hicieron la separación Iglesia-Estado, la libertad de culto, la nacionalización de bienes no relacionados con el clero, la creación de tribunales civiles y el registro civil.

El tratado McLane-Ocampo

Fue durante esta etapa que se dio el tratado McLane-Ocampo , firmado en México por el canciller mexicano Melchor Ocampo y el enviado estadounidense Robert McLane y que otorgaba el derecho de tránsito a EE.UU. en el istmo de Tehuantepec (un estrecho estratégico entre el Pacífico y el golfo de México, cuando el Canal de Panamá aún no existía).

Pero eso y las Leyes de Reforma no tuvieron apoyo popular, explica González.

"En términos generales, la gente se opone, porque en su vida cotidiana parece que no le afecta. Pero no se dan cuenta qué está en juego, que es la viabilidad del país e incluso la existencia como nación independiente. Eso lo explica Juárez en un manifiesto", señala el historiador.

Benemérito de las Américas

Su lucha para restaurar la república en 1867 ha sido remarcada en México y otros países de América Latina como una gesta audaz para un jefe de Estado civil, que no había sido formado en la milicia.

"No era militar y en su grupo no había militares, pero hizo una estrategia para hacer oposición y contrapeso a la intervención", señala González.

La masonería de Juárez

González señala que Juárez era católico, aunque "no muy prácticamente" y que el pertenecer a la masonería era parte de un momento de su época.

"Era masón desde 1847, en ese momento no tenía ninguna asociación a nivel internacional que lo influenciara. Lo que sucede es que en ese momento no existía otra forma de agrupación política. Existía el pensamiento conservador, el pensamiento liberal, no existían partidos como los entendemos ahora, como agrupación con objetivos", dice el historiador.