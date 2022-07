En qué se diferencia la covid de una gripe fuerte (a pesar de que los síntomas se parecen cada vez más)

¿Cómo distinguirlo de la gripe?

"Es indistinguible de cualquier otro cuadro de virus respiratorio. De hecho, si no se hacen las pruebas de antígenos o PCR no sabríamos qué virus es . En algunos casos hay diarreas, que a veces aparece también en la gripe. Pero en general, en este momento, si se presenta un cuadro respiratorio lo lógico es pensar que es covid".

"Ahora no hay presión política o social por hacerlo, ni personal, porque te da igual si es una gripe o el covid si no tienes riesgo de morirte", explica Bassat.

Gravedad

"La gripe no es banal, por más que a veces lo digamos. Si la gente quiere ver la gripe como banal, puede ver el covid como una gripe, pero la gripe no es banal. La covid no es banal, especialmente en personas mayores o personas vulnerables. Para la gente muy joven, probablemente como pasa con la gripe, los riesgos son muy bajos. Pero la gente mayor no se lo debería tomar como algo banal", alerta.