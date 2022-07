Ricky Martin: corte de Puerto Rico desestima una orden de protección contra el cantante

33 minutos

Pese a que los detalles de la audiencia celebrada más temprano en San Juan son privados, con la intención de proteger a quien solicitó la orden, las autoridades y los portavoces de la corte tienen la potestad de confirmar a la prensa si el recurso legal continúa o no vigente.

¿Qué es una orden de protección según la ley de Puerto Rico?

De acuerdo con una comunicación escrita de las autoridades de Puerto Rico, Ricky Martin no estaba en el tribunal cuando la primera orden de protección fue concedida. No obstante, esto no es un requisito para que el juez emita su fallo, solo basta que, al escuchar el testimonio de quien la solicita, haya un indicio o riesgo de maltrato.