"Es ciencia, pero a mí me parece bastante milagroso": la esperanzadora terapia que promete curar la hemofilia B

1 hora

Elliott Mason: "No he necesitado ningún otro tratamiento desde que tuve mi terapia".

Una terapia "transformadora" logró curar a pacientes con hemofilia B, según un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine.

Desde su nacimiento, Elliott no podía producir cantidades suficiente de una proteína crucial llamada factor de coagulación IX.

"No me gustaba el hecho de que era diferente y no podía hacer las mismas cosas que los demás", relató.