A qué se debe la grave escasez de pilotos que afecta a las aerolíneas de todo el mundo

28 julio 2022

Con la llegada del verano, la oferta de las aerolíneas ha caído por debajo de la demanda y muchas compañías han tenido que cancelar vuelos, miles de viajeros se han quedado varados en los aeropuertos por días y algunos incluso no han podido recibir sus equipajes por semanas.

Y es que la industria enfrenta una notable crisis de personal, lo que ha llevado a algunos aeropuertos del mundo, como el de Heathrow, en Londres, a pedir a las compañías que disminuyan sus vuelos porque no dan abasto ante la cantidad de pasajeros.

Mayor amenaza

" La escasez de pilotos es la mayor amenaza para la industria que he presenciado desde el 11 de septiembre ", dijo recientemente al Congreso de EE.UU. el director ejecutivo de Mesa Air Group, Jonathan Ornstein.

Una larga crisis

Una carrera cara

Y es que más allá de la pandemia, la preparación requerida para volar un avión en la mayoría de los países es no solo altamente exigente, sino sumamente costosa (un entrenamiento de menos de un año para una licencia básica puede costar más de US$90.000), lo que impide que se convierta en una profesión accesible para mayorías.

Medidas desesperadas

"Las aerolíneas han estado abordando esta necesidad de muchas maneras, incluida la creación de nuevos programas piloto de capacitación, la mejora de los esfuerzos de reclutamiento, el aprovechamiento de las comunidades para aumentar la diversidad (género y raza) y la implementación de programas para abordar los obstáculos financieros", dice a BBC Mundo Hannah Walden , de Airlines for America, que representa a las mayores aerolíneas estadounidenses.

"La escasez de pilotos para la industria es real, y la mayoría de las aerolíneas simplemente no podrán cumplir sus planes de capacidad porque simplemente no hay suficientes pilotos, al menos no durante los próximos cinco años o más", pronosticó Scott Kirby, director ejecutivo de United Airlines.