Los dos virus que se asocian a los recientes casos de la hepatitis infantil que se ha expandido por el mundo

1 hora

Varios casos

"Anteriormente no nos había pasado nada malo con él. Y todo fue de repente. Creo que eso fue lo que nos tomó por sorpresa", recuerda.

Casos raros

No está claro por qué algunos desarrollan inflamación del hígado, pero la genética podría desempeñar un papel.

"Durante el período de cuarentena, cuando los niños no se mezclaban, no se transmitían virus entre sí. No estaban desarrollando inmunidad a las infecciones comunes que normalmente encontrarían", explica.