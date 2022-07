"Decían que era un dolor normal": el diagnóstico tardío que me llevó a la menopausia quirúrgica

¿Dolor normal?

"Me preguntaba si el dolor era tan fuerte y me sentía como una mujer débil porque no podía soportarlo como las demás. Pero la verdad es que no era normal. Solo mejoraba, en algunas crisis, cuando tomaba morfina", describe.