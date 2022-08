Los kenianos que se ganan la vida corriendo en Toluca, la ciudad más alta de México

Pese a la enorme distancia, los kenianos dicen que Toluca no se les hace tan diferente.

"Toluca es bueno por la altura, y no hace tanto calor como otros lugares donde cuesta más entrenar. Donde vive mi familia en mi país es casi igual en altura y clima. Por eso no me costó adaptarme aquí, era como estar en Kenia", dice Musa Lemiukei, uno de los jóvenes corredores que llegó a México hace cinco años.