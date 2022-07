"La Indiana Jones de la comida mexicana": Diana Kennedy, la británica que se volvió una autoridad en la cocina de México

Fuente de la imagen, Paul Harris via Getty

Pero no fue por esa comida de su país natal por la que se volvió famosa, fue por la cocina de su patria adoptada: México.

Intrépida y aventurera

La entonces Diana Southwood viajó por primera vez a México en sus 30 para acompañar a Paul Kennedy, quien era corresponsal del diario The New York Times para México y Centro América.

"He tenido una vida muy curiosa, realmente nadie me ha dicho 'haz esto o lo otro", alguien sugiere algo y yo emprendo el camino", fue como describió su amor por la aventura en el documental sobre su vida Diana Kennedy: Nothing Fancy (Diana Kennedy: nada elegante).