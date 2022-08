Qué son los mares lechosos, el extraordinario enigma marino que la ciencia por fin puede resolver

El Alabama había pasado "de repente del agua azul profunda en la que habíamos estado navegando, a una mancha de agua tan blanca que me sobresaltó", y viajó " iluminado por el resplandor enfermizo y sobrenatural de un mar fantasma " durante varias horas hasta que todo terminó tan repentinamente como había empezado.

Aguas resplandescientes

A pesar de que se menciona esporádicamente en la literatura marítima y la ficción, pocos lo han visto. Y quienes lo describieron no hablaban de una bioluminiscencia corta, limitada y reactiva ni de destellos de azul verdoso, que es lo más común.

Sorpresa

"Y a medida que navegamos más, el resplandor se volvió más intenso. No teníamos ni idea de qué estaba pasando", le contó a la BBC.

McKinnon dijo que el color del océano era "un verde blanquecino, como el de las pegatinas que brillan en la oscuridad", y que no se trataba de una película de brillo en la superficie.

"Al principio, no podíamos ver un resplandor. Pero cuando dejábamos que el agua se asentara, el brillo se hacía más intenso .

Y no era sólo un parche alrededor del barco.

Serendipia

"El año pasado, informamos sobre una nueva generación de satélites que estábamos tratando de usar para encontrar mares lechosos. De hecho, afirmamos haber visto algunos mares lechosos, a pesar de no tener confirmación desde la Tierra.

"Me sentí muy aliviado cuando Naomi se puso en contacto conmigo".

"El resultado realmente importante aquí es que con la confirmación de la superficie ahora tenemos confianza en las mediciones satelitales no sólo para detectar este fenómeno y estudiarlo remotamente, sino también para guiar a los buques de investigación para que se metan en los mares lechosos y aprendan mucho más sobre ellos".

Y hubo datos que inmediatamente se pudieron precisar tras ese encuentro, reportados en "Encuentro en barco con el mar lechoso bioluminiscente de Java de 2019: las vistas desde la cubierta confirman la detección por satélite" de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) .