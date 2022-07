La misteriosa muerte de dos hermanas sauditas en Sídney intriga a las autoridades australianas

Asra Abdullah Alsehli (left) an Amaal Abdullah Alsehli

Fuente de la imagen, New South Wales Police

Pero a pesar de las "extensas investigaciones", todavía no saben cómo ni por qué.

Las hermanas se mudaron a Australia desde Arabia Saudita en 2017 y es posible que hayan solicitado asilo, informó The Sydney Morning Herald. La policía se negó a confirmar esto, diciendo que no comentan sobre el estado migratorio de las personas.

Una organización de derechos humanos dijo que debería establecerse si las mujeres huyeron de Arabia Saudita debido a la violencia doméstica o a las duras leyes que rigen para las mujeres. Sin embargo, no hay evidencia de que este sea el caso.

"Necesitamos una investigación exhaustiva"

Lina al-Hathloul, jefa de monitoreo y comunicaciones de la organización saudí de derechos humanos ALQST, dijo que "no sería el primer caso" de mujeres saudíes asesinadas en el extranjero después de huir de la violencia doméstica.

"No hay protecciones para las mujeres que son víctimas de violencia doméstica en Arabia Saudita, por lo que huyen al extranjero", le dijo a la BBC. Y agregó: "No digo que ese sea el caso aquí, solo que necesitamos una investigación exhaustiva. Es frustrante no tener ninguna información".