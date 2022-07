Instagram da marcha atrás y suspende sus planes de imitar a TikTok tras la lluvia de críticas de usuarios y celebridades

49 minutos

La pantalla y las transmisiones fueron criticadas, porque los usuarios sentían que no podían ver las fotos de amigos y familiares como antes .

Emulando a la competencia

Los usuarios de Instagram desean compartir fotos y no videos.

Según los datos de la empresa de análisis digital Sensor Tower, TikTok se ha descargado más de tres mil millones de veces en todo el mundo, lo cual la convierte en la primera aplicación que no es propiedad de Meta en alcanzar esta cifra.

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, le dijo a The Verge que la versión de prueba de la aplicación renovada se eliminar á gradualmente en unas semanas .

"Me alegro de que nos arriesgáramos; si no fallamos de vez en cuando, es que no estamos pensando lo suficientemente en grande o siendo lo suficientemente audaces", dijo a través de su cuenta de Twitter.