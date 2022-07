Stranger Things | "Cometí muchos errores en mi vida, pero cada día es una oportunidad para volver a empezar": el elogiado post de un actor de la serie sobre sus adicciones

30 minutos

"Hace 12 años y medio era un adicto activo, haciéndome daño a mí mismo y a los que me rodean, a quienes más amaba. La cosa se puso tan fea que terminé en un hospital de salud mental. Ahora tengo siete años y medio limpio y sobrio. Cometí muchos errores en mi vida , p ero cada día es una oportunidad para volver a empezar , expiar los errores y crecer", dijo.

"Para cualquiera que se despierte pensando '¡Dios, no de nuevo!', les prometo que hay forma [de salir]. Estoy tan agradecido de estar donde estoy, estoy tan agradecido de estar sobrio. Estoy tan agradecido de ser", continuó.

Su mensaje recibió miles de "me gusta" y respuestas de sus 950.000 seguidores.

En declaraciones a BBC Radio 1, dijo: "Verlo luchar y que haya logrado salir como una persona cálida y brillante me dio mucha esperanza".

El actor también habla sobre sus problemas de salud mental en su banda Counterfeit, especialmente en la canción It Gets Better.