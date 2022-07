Viruela del mono: cuál es el perfil de los infectados y cómo puede cambiar a medida que avanza la enfermedad

1 hora

Los expertos advierten que, sin embargo, esto no significa que otros individuos estén libres de la amenaza: a medida que el virus se propaga por el mundo, tiende a infectar cada vez a más personas que no encajan en este perfil inicial .

Perfil actual de los más afectados por la viruela del mono

Uno de los principales estudios que evalúa esta pregunta se publicó recientemente en The New England Journal of Medicine.