Príncipe Carlos: reportan que el hijo de la reina Isabel II aceptó un millón de libras de la familia de Osama bin Laden

46 minutos

Bin Laden fue repudiado por su familia en 1994, y no hay pruebas de que sus hermanastros tuvieran vínculos con sus actividades.

Una fuente de PWCF le dijo a la BBC que "aunque el nombre [Bin Laden] tiene una historia muy triste, los pecados del padre no deberían recaer sobre el resto de la familia, que es eminente en la región". Esta misma fuente agregó que la donación había sido aprobada por el ministerio de Exteriores británico.

Fuente de la imagen, CNN via Getty Images

Esta no es la primera vez que el príncipe Carlos o su organización benéfica han sido examinados por sus donaciones.

El mes pasado se informó de que el príncipe aceptó una maleta que contenía un millón de euros en efectivo (US$ 1,02 millones) de un ex primer ministro de Qatar, una de tres donaciones, todas en efectivo, que sumaron en torno a US$ 3 millones.