Qué es una “infección de rebote” de covid como la que tiene Joe Biden

52 minutos

"Amigos, he dado positivo otra vez". Con estas palabras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el sábado, vía Twitter, que tenía covid-19, por segunda vez, en menos de diez días.

Pese a no presentar síntomas, Biden anunció que volvía a confinarse, aunque sin dejar de trabajar.

¿Qué es la "infección de rebote"?

¿Cuál es la causa?

¿Significa eso que el tratamiento no es efectivo o seguro? No, indicó la doctora Amy Barczak, quien en una entrevista para la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, en EE.UU., recordó que el remedio "redujo el riesgo de hospitalización o muerte de personas en riesgo (inmunocomprometidos) en un 89%".

Sin motivos de alarma

Casos como el de Biden no son motivo de alarma para las autoridades sanitarias ni para los científicos, al menos hasta ahora. ¿La razón? "Los pocos datos que hay sobre el tema sugieren que el rebote tiende a producir cuadros leves, que no requieren nuevo tratamiento con Paxlovid", explicó Peiró, quien agregó: "El rebote no implica que el virus se haya hecho resistente al antiviral".