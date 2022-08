"Un rasguño casi me mata": cómo sobreviví a la infección de fascitis necrosante, la bacteria que se "come la carne"

"Agonía abrasadora"

"Realmente no podía aceptar lo que había sucedido", dijo el músico de Swansea. " Fue el dolor más insoportable que he tenido ".

"Increíblemente serio"

"Así que en realidad no lo entendí del todo al principio, pero me di cuenta de que esto era increíblemente serio".

Músculo de reemplazo

¿Qué es la fascitis necrosante?

"Si el cuerpo no puede combatirla, si su sistema inmunológico no está en forma o si no ha tenido esta bacteria antes, no tendrá anticuerpos para combatirla.