Blonde: las críticas a Ana de Armas por su acento al interpretar a Marilyn Monroe en el biopic (y qué dicen los que la defienden)

Aún faltan semanas para que se estrene Blonde, pero la película basada en un libro sobre Marilyn Monroe, dirigida por Andrew Dominik y protagonizada por Ana de Armas ya está generando controversia.

Y no por el parecido o no de la actriz cubano-española con uno de los mayores íconos del cine estadounidense de todos los tiempos, sino por su acento.

Después de que el tráiler saliera a la luz la semana pasada, algunas voces en redes sociales arremetieron contra De Armas tanto por una voz que, afirman, no se parece a la de la protagonista de "La tentación vive arriba" como por una pronunciación que les parece poco apropiada.

"Ya sé que la película aún no ha salido pero Blonde protagonizada por Ana de Armas se ve impresionante y las escenas me dan escalofríos, pero sé que todos ustedes siguen oyendo su acento… y es FUERTE, ¿sabes? Estoy sorprendida de que pensaran que suena como Marilyn porque literalmente no lo hace. ¿Se le parece? Sí", escribía una usuaria de Twitter ese mismo día.

Las críticas han sido rebatidas en la red social por otros usuarios a quienes el acento de la actriz no parece molestarlos y que han acusado a los haters de intolerancia y xenofobia.

Algunos apuntan al historial de actores estadounidenses que no clavaron precisamente el acento al interpretar a personajes de otros países.

"El terrible acento estadounidense de Ana de Armas en Blonde es la venganza por el terrible acento cubano de Al Pacino en Scarface", comentaba otro usuario en Twitter el pasado jueves.

"Listón muy alto"

Mientras la que fuera "chica Bond" aún no ha reaccionado a las críticas, sus defensores no son solo usuarios de redes sociales.

La firma Authentic Brands Group (ABG), propietaria de los derechos de imagen de "la bomba rubia", de cuya muerte se cumplen esta semana 60 años, también ha salido en su defensa.

"Marilyn es un ícono singular de Hollywood y de la cultura pop que trasciende las generaciones y la historia", le dijo el lunes Marc Rosen, presidente de Entretenimiento de ABG, a la revista Variety.

"Cualquier actriz que interprete ese papel sabe que tiene el listón muy alto. Basándonos solo en el tráiler, parece que Ana fue una gran elección, porque captura el glamur, la humanidad y la vulnerabilidad de Marilyn".

ABG no ha intervenido en la producción de Blonde.

Brad Pitt, cuya compañía Plan B ha coproducido el filme, también ha apoyado a De Armas.

El lunes por la tarde, durante el estreno en Los Ángeles de su última película como actor, Bullet Train, no tuvo sino elogios para la estrella de Gray Man y No Time to Die, a quien atribuyó que Blonde tomara por fin vuelo.

"Llevábamos 10 años trabajando en ello [con su productora]. Pero no fue hasta que encontramos a Ana que pudimos avanzar hasta la meta. Está fenomenal en ella", dijo el actor y productor en el programa de entrevistas Entertainment Tonight el mismo lunes, remarcando cuán difícil es interpretar a alguien de tal calibre.

Ana de Armas caracterizada de Marilyn Monroe en el biopic "Blonde" junto a Adrien Brody, quien interpreta al escritor Arthur Miller, quien fuera su tercer marido.

Adaptada de la novela homónima de Joyce Carol Oates, Blonde se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará del 31 de agosto al 10 de septiembre en la ciudad italiana.

Y estará disponible en Netflix a partir del 28 de septiembre.

El tráiler, en blanco y negro y en color, recoge algunos de los momentos y looks más emblemáticos de Marilyn, como el vestido semitransparente con el que le cantó "Cumpleaños feliz" al presidente Kennedy, y muestra personajes como el que fuera su tercer marido, el escritor Arthur Miller.

Mientras de fondo suena Diamonds Are A Girl's Best Friends, la canción de "Los caballeros las prefieren rubias", De Armas, rubia platino, con los labios pintados, responde a la pregunta de cómo empezó haciendo películas: "Supongo que me descubrieron".

"Sé que se supone que debería acostumbrarme, pero simplemente no puedo. He hecho el papel de Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, Marilyn Monroe".

"No puedo enfrentarme a hacer más escenas de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe no existe. Cuando salgo de mi camerino, soy Norma Jean", su verdadero nombre.