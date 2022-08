La Tierra registró el día más corto en su historia: ¿a qué se debe este fenómeno?

¿Alguna vez has tenido la sensación de que los días son cada vez más cortos?

No fue por horas, ni por minutos, y tampoco por segundos.

Precisión asombrosa

Y gracias a los relojes atómicos , podemos medir esos días con una precisión que no podríamos tener de otra manera.

La Tierra de afán

Pero es algo que los científicos creen que no es motivo de preocupación.

Variaciones periódicas

"Creemos que esto ha venido pasando durante millones de años. Pero con variaciones muy pequeñas", le dijo Graham Jones, astrofísico de Time and Date, a BBC Mundo.

Pero los científicos no tienen certeza de cuánto pueda durar esta aceleración. "En algún momento, las cosas volverán a desacelerarse otra vez", aseguró Jones.

¿A qué se debe que la Tierra se "apure"?

Pero en realidad el origen de estas variaciones no se entiende, dice Bizouard.

Jones reconoce también que los expertos no saben "exactamente por qué la Tierra se acelera o se desacelera durante largos periodos de tiempo".

¿Qué pasaría si la Tierra se retrasara o adelantara más?

"Pero podremos o no necesitarlo. No sabemos si va a pasar porque no sabemos cuánto va durar esta tendencia o si va a durar", agrega.