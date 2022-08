Viruela del mono: ¿todavía podemos detener el brote?

El virus

No hay nada especial en la biología del virus de la viruela del mono. No es una fuerza imparable.

Las herramientas

El virus no está clasificado como una infección de transmisión sexual. Pero un estudio del New England Journal of Medicine estima que el 95% de las infecciones de viruela del mono se adquirieron a través del sexo, particularmente el sexo entre hombres.