Las curiosas leyendas detrás la micronación más joven del mundo

50 minutos

Se dice que cuando Robert Louis Stevenson escribió "La isla del tesoro", el clásico literario de capa y espada, se inspiró en las visitas que hizo de niño a la isla de Fidra, una de las tres islas rocosas del estuario del Forth, frente a la costa escocesa de North Berwick.

Las pirámides

Lamb no es la primera micronación : se han declarado docenas desde el siglo XIX, algunas serias y otras no.

Dice que quiere que Lamb sea un emblema de la paz, y que el único criterio para ser miembro es "la voluntad de existir en armonía con los compatriotas de Lamb". No se permite el asentamiento en la isla, cuyos únicos habitantes son frailecillos, araos y otras aves marinas, y hasta hace poco una rata solitaria.

"Siempre quise tener una isla, ser como James Bond ", dice Geller, de 75 años, que se enteró de la existencia de Lamb cuando leyó que estaba a la venta en el periódico The Times.

De hecho, Nisbet no fue la única persona que planteó la idea de los vínculos escoceses con el antiguo Egipto.

La princesa egipcia

Fuente de la imagen, National Records of Scotland GD45/26/48

Geller dice que, según lo que recuerda, Al Fayed le contó la historia de que Scota ancló su barco frente a Lamb y enterró allí un tesoro. Aunque no hay pruebas documentales de ello, Geller, que al parecer hizo una fortuna con la prospección de empresas petroleras y mineras mediante la antigua práctica de la radiestesia, dice que empleará el mismo método para buscar el tesoro .

El tesoro no es lo único que podría contener la isla. Geller, un autodenominado mistificador, cree que los huesos de las víctimas de los infames juicios por brujería de North Berwick en la década de 1590 podrían haber acabado allí también, transportados desde el continente por autoridades supersticiosas.

"No pude conseguir la baronía, así que decidí ir más allá y crear mi propio pequeño país" -dice Geller- "pero lo que lo hace particularmente especial es que tiene todas estas conexiones poderosas, significativas y espirituales. No es un lugar ordinario".

La piedra y el himno

Desenterraron entre cientos de artefactos un ladrillo escocés de Forth fabricado en la costa de la isla de Lamb, después de que, según dice, percibiera algo enterrado allí utilizando sus habilidades de adivinación . Geller califica el descubrimiento del ladrillo de "sincronicidad".

Podría decirse que la sincronización también jugó un papel cuando Geller intentaba encontrar un himno para su estado semiindependiente (dice que no es un acto político y que las leyes de su tierra seguirán siendo las vigentes antes).

El año pasado, el amigo de Geller, el mentalista y lector de mentes escocés Drew McAdam, originario de East Lothian, condado al que pertenece Lamb, realizó la primera grabación de una pieza musical llamada Our Land. Hizo que le pusieran una nueva letra a la canción que compuso su bisabuelo, James Russell, en 1909.

"Unos dos días después, Uri me preguntó si conocía a algún compositor, ya que estaba buscando un himno para su isla... y eso estaba ahí", dice McAdam, que se lo ofreció a Geller. "Me alegró el mero hecho de escuchar la melodía después de todos estos años, y me encanta que se utilice en un proyecto tan cercano".