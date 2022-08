La creciente curiosidad por explorar las relaciones abiertas (y dejar atrás la monogamia de forma consensuada)

30 minutos

Dedeker Winston ha estado en relaciones no monógamas por más de una década, pero nunca había visto un interés tan profundo en las relaciones abiertas.

El tema ha sido tradicionalmente tabú en gran parte del mundo. En 2014, cuando Winston comenzó el podcast Multiamory , ella y sus coproductores tuvieron que decidir si utilizar sus nombres reales en este programa sobre la no monogamia ética.

Pero las cosas han cambiado. Alrededor de 2016, Winston notó una verdadera "explosión de interés en torno a la no monogamia" , aproximadamente un año después de que comenzara a trabajar como consejera especializada en ese tipo de relaciones.

"Ahí fue cuando sentí el punto de inflexión más grande. De repente, tantas personas en internet estaban dispuestas a hablar sobre ser no monógamas", dice, "y expresar el hecho de que tienen interés en este tipos de cosas".

Estos testimonios, así como algunos datos, muestran un interés creciente en las relaciones no monógamas consensuadas, incluidas las relaciones abiertas.

Los expertos dicen que muchos factores sociales y culturales han llevado a una adopción más amplia de estilos de relación no tradicionales, y la pandemia incluso puede estar jugando un papel.

Pero si bien el interés en las relaciones abiertas puede estar aumentando, los expertos no están de acuerdo sobre qué tan amplia puede ser su aceptación, al menos por ahora.

"Pases libres" y experiencias swinger

Hay muchas formas de participar en la no monogamia, dice Levinson. "Podría ser cualquier cosa, desde vivir con varias parejas y compartir las finanzas, o podría ser apoyar a tu pareja en que tenga una vez al año un pase libre en un viaje por una conferencia de trabajo para acostarse con alguien".

Las relaciones abiertas caen bajo el paraguas de la no monogamia, pero muchos tienden a diferenciar entre esos tipos de acuerdos y otros tipos de no monogamia, como el poliamor.

Para algunos, esto significa tener citas informales y relaciones del tipo "amigos con derechos" con personas que no sean sus parejas principales.

Winston también menciona las relaciones abiertas al estilo "no preguntes, no digas", en las que ambos permiten que el otro tenga sexo con otras personas pero no quieren discutir esas experiencias juntos.