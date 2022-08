Muere Olivia Newton-John: Grease, la película que lanzó a la actriz al estrellato y se volvió icónica para toda una generación

1 hora

El tiempo le dio la razón: Grease no solo se volvióla película más taquillera de 1978, sino que siguió recaudando millones de dólares año tras año, se vendieron millones de copias de su banda sonora en todo el mundo y toda una generación puede hoy tararear sus canciones, como You're The One That I Want, Hopelessly Devoted o You and Summer Nights.