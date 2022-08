La actriz Anne Heche no sobrevivirá, informó su familia

La familia de la actriz estadounidense Anne Heche informó que no se espera que sobreviva al accidente que sufrió el 5 de agosto cuando su coche se estrelló contra una casa en Los Ángeles y quedó envuelto en llamas.

Su nombre comenzó a sonar con fuerza en el mundo del espectáculo cuando fue nominada como actriz joven en una serie dramática en los premios Emmy por su actuación en el programa Another World (Otro mundo), a inicios de los años 90. Sus otros trabajos en televisión incluyen apariciones en Ally McBeal, Chicago P.D. y el programa en donde las celebridades compiten en la pista de baile: Dancing with the Stars.