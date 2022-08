Generosidad y valentía de Salman Rushdie

Él había aceptado acompañarnos en su primera visita a Colombia, pero con la condición de que no organizáramos seguridad extra. Decía que estaba harto de vivir rodeado de seguridad y su visita no la consideraba peligrosa .

Aquella visita fue mítica, tanto en Cartagena de Indias, en el teatro Heredia, que tuvo que cerrar por primera vez con llave sus puertas porque no cabía ni un alma y la gente que no logró entrar se agolpaba demandando entrada, como en Bogotá, en la imponente sala León de Grieff en la Universidad Nacional, en la que conversó con miles de estudiantes entusiasmados.

Era un proyecto con antologías publicadas tanto en inglés: Lunatics, Lovers and Poets, 12 stories after Shakespeare and Cervantes (and other stories) como en español, "Lunáticos, amantes y poetas, 12 historias inspiradas en Shakespeare y Cervantes" (Galaxia Gutenberg) en el que propusimos a escritores que escriben en inglés como Ben Okri y Kamila Samshie, entre otros, que escribieran su propia historia, inspirados en la obra de Cervantes y viceversa autores como Juan Gabriel Vásquez o Yuri Herrera, lo mismo, pero inspirados en la obra de Shakespeare.