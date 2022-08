Linda Evangelista vuelve a la portada de Vogue después de quedar "deformada" tras un tratamiento estético

"Esa no es mi mandíbula ni mi cuello en la vida real. No puedo caminar con cinta adhesiva y elásticos puestos en todas partes", contó la modelo.

Y, aunque las fotos, llenas de trucos y retoques, podrían decir lo contrario, ella se explicó: "Pero para las fotos... Siempre he pensado que estamos aquí para crear fantasías. Estamos creando sueños. Creo que eso está permitido. Además, todas mis inseguridades se han cuidado en estas fotos, así que tengo que hacer lo que amo hacer".

"Brutalmente desfigurada"

"Si hubiera conocido los efectos secundarios, que incluye que puedes perder tu sustento y terminar tan deprimida como para odiarte a ti misma... No habría corrido ese riesgo ", dijo Evangelista a la edición británica de Vogue.

Linda Evangelista, vista aquí en 2015 antes de realizarse el procedimiento que le causó HAP, no se ha mostrado en público desde entonces y afirma que quedó "irreconocible".

"Los anuncios de CoolSculpting estaban todo el tiempo en CNCN, en MSNBC. Una y otra vez. Y preguntaban: '¿Te gusta lo que ves en el espejo?' Me estaban hablando.

"Era grasa que rebelde en zonas que no se movían. Decía que no había periodo de reposo, no había cirugía. Bebí la poción mágica. Y lo hice porque soy vanidosa. Lo hice y fue contraproducente".