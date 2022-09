"Lo más terrorífico fue darse cuenta de que no son monstruos": el periodista que entrevistó a 12 atacantes de tiroteos masivos en EE.UU.

47 minutos

"Estábamos haciendo la última entrevista, y él estaba muy arrepentido y me dijo: 'Mira, no tengo nada que perder al decirte que me arrepiento de lo que hice. Voy a ser ejecutado en unos días, pero quiero que la gente sepa que si hay algo que puedo hacer con mi vida es decirles que no vale la pena, que me equivoqué. Estaba lleno de odio'", le contó Hannaford a BBC Mundo.