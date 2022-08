Cómo me perdoné a mí misma por la muerte accidental de mi amiga

12 minutos

"Colapsé sobre mis rodillas con mi cabeza entre las manos. No podía procesar lo que estaba pasando".

Ruido mediático

Así que Lis no solo no pudo recurrir a ayuda profesional, sino que tampoco podía hablar sobre ello en casa.

Estrés postraumático

Lis desarrolló estrés postraumático, aunque no se le diagnosticó hasta años después.

Además del impacto inmediato, Lis continuó culpándose durante décadas a pesar de que las investigaciones concluyeron que la muerte de Sammy no había sido su culpa.

El cambio

Lis comenzó su terapia de trauma a los 47 años. Poco a poco comenzó a darse cuenta de que la muerte de Sammy no fue su culpa.

"Después de esa terapia fue como sacarme un peso de encima de los hombros. En el momento en que me percaté de que no había hecho nada malo también me di cuenta de que todo el dolor y el sufrimiento lo había creado para mí", cuenta Lis.