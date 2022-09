10 palabras de lenguas originarias de México que difícilmente pueden traducirse al español

No es una exageración. En un país tan grande y con una diversidad cultural aún mayor, existen, además del español, 68 lenguas indígenas de las que se hablan 364 variantes agrupadas en 11 familias lingüísticas.

Pero esta impresionante riqueza no solo nos permite llamar a una misma cosa de muchas maneras gracias a estas lenguas, sino que algunos de sus conceptos son tan especiales y reflejan una manera tan particular de comprender lo que nos rodea que no tienen una traducción directa al español.