George Makari: “¿Cómo se puede tener una democracia si las personas son máquinas y no pueden tomar decisiones?”

1 hora

No es evidente, pero estas palabras en las que no solemos detenernos han estado en el centro de importantes debates desde hace siglos.

Así que este libro cuenta la historia de cómo empiezas por aceptar: "está bien, la mente no es equivalente al alma". Entendiendo que el alma puede ser inmaterial, eterna, estar inspirada por Dios o poseída por el diablo, pero que no se puede enfermar.

La parte práctica de esta historia es muy, muy poderosa. Todos los días lo pienso, no mucho sobre el alma porque no soy sacerdote, ni rabino y no pretendo tener ningún acceso a las almas de las personas.

Sin eso, no existe tal cosa como la democracia. No existe tal cosa como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Cómo se puede tener una democracia si las personas son máquinas y no pueden tomar decisiones? Entonces es muy importante políticamente y creo que es fundamental para la psiquiatría y la psicología, etc.