Qué es el comportamiento sexual compulsivo, el trastorno que descontrola la conducta de quien lo padece (y cómo se puede tratar)

52 minutos

En este trastorno, los pacientes tienen un descontrol en su conducta sexual que no pueden parar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó después de mucho trabajo en 2018 la etiqueta "Trastorno por Comportamiento Sexual Compulsivo" (TCSC) para denominar la enfermedad de aquellos pacientes que acuden a consulta con un descontrol en su conducta sexual que no pueden parar.

¿Cómo son estas personas?

- Se esfuerzan en abandonar los comportamientos sexuales y no pueden dejarlos.

- No obtienen placer de estas experiencias.

La OMS hace referencia a que esta problemática no se explicaría por un juicio moral, es decir, que el simple hecho de que a una persona no le parezca apropiado o moralmente bueno no explicaría que exista una patología clínica y susceptible de diagnóstico.