Inflación: qué fue el "Nixon shock", la estrategia fallida para frenar la subida de precios en Estados Unidos (y que casi desata una guerra comercial con sus socios)

"He ordenado al secretario [del Tesoro] Connally que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar por oro" , dijo el mandatario poniendo fin a una de las bases de la economía internacional de posguerra.

"Europa y Japón reaccionaron con ansiedad y confusión ante las medidas económicas radicales del presidente Nixon" , reseñó entonces The New York Times , destacando que todos los centros económicos importantes capitalistas, con excepción de Tokio, habían suspendido las transacciones oficiales de sus divisas.

Bretton Woods y la garantía del oro

En julio de 1944, en la etapa final de la II Guerra Mundial, representantes de 44 países o gobiernos aliados participaron en una conferencia en Bretton Woods (New Hampshire), en la que se sentaron las bases de lo que sería la reconstrucción de la economía mundial de posguerra, aprobando un proyecto para la creación posterior del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (que luego formaría parte de lo que hoy conocemos como el Banco Mundial).

"Simplemente no había forma de que Estados Unidos alguna vez pudiera cumplir con su obligación de intercambiar los dólares por oro si los bancos centrales de otros países empezaban a pedir oro a cambio de todas sus reservas en dólares", apuntó Douglas A. Irwin.

Al mismo tiempo, dentro del país, los estadounidenses estaban sufriendo las dificultades económicas, por lo que a Nixon le preocupaba que la situación pudiera costarle las elecciones de 1972. Además, todo esto ocurría en plena Guerra Fría, por lo que el mandatario estadounidense no podía permitirse que su economía comenzara a tambalearse.

"El gobierno de EE.UU. se enfrentaba a una situación parecida a la de un niño que ha tenido un par de zapatos maravillosos, pero que se le han quedado pequeños. A medida que economías como la estadounidense habían crecido rápidamente, se habían desincronizado entre sí y estaba teniendo una política monetaria demasiado estricta debido a la vinculación con el patrón oro. Y eso estaba creando una tremenda cantidad de fricciones", explicó Gillian Tett, editora general de EE.UU. para el Financial Times , al programa History Hour de la BBC.

Meses antes de tomar esta decisión, el gobierno de Nixon comenzó a valorar sus opciones junto a su equipo económico entre quienes se encontraba el ex gobernador de Texas y secretario del Tesoro, John Connally, y Paul Volcker, un alto funcionario de ese mismo departamento que años después se convertiría en jefe de la Reserva Federal.

Volcker era un hombre muy alto que medía más de dos metros y estaba muy preocupado por mantener la estabilidad del sistema internacional, mientras que Connally era un nacionalista que no tenía problemas con sacudir el consenso global si eso ayudaba a Estados Unidos.

Evitando una guerra comercial

"La reacción principal fue: '¿Qué pasó?, cuéntanos más, necesitamos más detalles. Esto va a tener un gran efecto en nosotros. Necesitamos saber. ¿Por qué los estadounidenses no nos lo han dicho antes?'. A todas estas preguntas tuve que responder de mi manera más diplomática", agregó.

Las medidas impuestas no solamente significaban que los tenedores de dólares estadounidenses ya no tenían la garantía de poder cambiarlos a la tasa fija previamente existente , sino que además sus exportaciones hacia Estados Unidos se encarecían y perdían competitividad debido al impuesto de 10% anunciado.

"Tuve una conversación con Volcker y él dijo 'bueno, entiendo que los japoneses se verán particularmente afectados directamente, así que yo mismo iré a Japón'. Entonces, yo le dije 'seguramente se va a saber que tú estás allá'. Y él dijo 'no, voy a usar un sombrero'. Y lo dije 'pero es que tú mides dos metros, no creo que puedas pasar inadvertido por mucho tiempo'. Pero resulta que él fue y que logró no ser descubierto hasta que ofreció una rueda de prensa conjunta con el ministro de Finanzas de Japón", relató.