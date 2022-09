Victoria’s Secret: 4 revelaciones del documental que expone el lado oscuro de la marca de lencería más famosa de todos los tiempos

1 hora

Sentados en primera línea están los músicos Sean Combs —más conocido como Puff Daddy o P. Diddy— y Pharrell Williams , el actor Chris North, Mr. Big en Sex and the City , o el magnate inmobiliario Donald Trump y su aún novia Melania Knauss.

Sin embargo, no todo era brillo, y su estatus en el olimpo del retail no duró.

"Estaban mordiendo la mano que les daba de comer", le dijo el director al diario británico The Guardian . "Me gusta contar historias sobre mundos y sistemas cerrados y pensé que ahí había algo".

1. Una relación de décadas de su CEO con Jeffrey Epstein

Nacido en Ohio en 1937, es el multimillonario fundador de L Brands Inc., empresa matriz de marcas como The Limited, Bath & Body Works y Abercrombie & Fitch (que también estuvo en el ojo del huracán y tiene su propio documental).

"Fue el tipo que descubrió cómo hacer que los estadounidenses comprasen, comprasen, comprasen y comprasen ", dice de él Teri Agins, autora del libro The End of Fashion ("El fin de la moda", 1999).

2. Epstein haciéndose pasar por reclutador de modelos

Epstein nunca trabajó oficialmente para la firma de lencería de su cliente. Así se lo aclaró en 2019 un portavoz de Victoria's Secret a The New York Times .

3. La "cultura del acoso y la misoginia" dentro de Victoria's Secret

"Si me estás preguntando si hemos pensado en incluir a una modelo transgénero en el desfile o a una de tallas grandes, lo hemos hecho", dijo Razek. "¿Por qué no incluímos a alguien con la talla 50? ¿O con la 60? ¿No deberíamos tener a transexuales en nuestro espectáculo? No, no deberíamos. ¿Y por qué no? Porque el show es una fantasía".