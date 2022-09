10 años de Tinder: cómo la app ha transformado el amor, el sexo y las relaciones (y qué nos depara el futuro)

"Me casé con el amor de mi vida ¡gracias Tinder!", escribió Alexis Gutierrez, una joven de 24 años que vive en Tacoma, Estados Unidos

Su cupido móvil fue la aplicación que creó el icónico sistema de "desliza con el dedo hacia la derecha" si tienes interés, o "desliza hacia la izquierda" si no lo tienes y que, aunque no lo creas, está cumpliendo 10 años .

Una década después de ser concebida, Tinder lidera un mercado boyante de aplicaciones para citas en línea, con más de 1.500 aplicaciones similares, e ingresos que se proyecta alcance n los US$ 2 . 850 millones en 2022 , según el sitio alemán de datos Statista.

El "primer anuncio de citas"

La revista literaria Lapham Quarterly reportó que a Helen Morrison la castigaron por su anuncio y el alcalde la envió a un asilo mental durante cuatro semanas.

Hoy, el estigma de usar aplicaciones de citas ya no existe como era hace una década y ha tenido una larga evolución desde la época de Helen.

"Encontré a mi esposo en Tinder"

Alexis Gutiérrez dice que no esperaba conocer el amor en Tinder.

No es que Alexis Gutierrez se sintiera particularmente optimista cuando "deslizó a la derecha" en Tinder hace cuatro años, luego de haber visto a un hombre interesante.

"Me recogió y me di cuenta de que estaba muy nervioso. Menos mal que yo no", recuerda ahora, nueve días después de haberle dado el "sí" al mismo hombre, luciendo un largo vestido blanco de encaje.