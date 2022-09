¿Qué pasará ahora con las monedas, billetes y pasaportes que llevaban el sello de la reina?

1 hora

Todo cambia

Estampillas y buzones

Sello de aprobación real

Desde el kétchup hasta los paquetes de cereales y perfumes, muchos productos llevan las armas reales junto con las palabras "By appointment to Her Majesty the Queen" (algo así como "Con cita previa con Su Majestad la Reina", en español).