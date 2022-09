Los trabajos para los que no hay casi candidatos en EE.UU. (y no es solo por la pandemia)

En otras palabras, la gente ha ido renunciando y, en algunos sectores y trabajos, no ha regresado . Quizás no sea sorprendente, dadas las malas condiciones en muchos lugares de empleo durante la pandemia.

Esto no se debe a que la gente no quiera trabajar, dicen los expertos. Solo quieren mejores trabajos ; salarios más altos, mejores condiciones.

¿Por qué están abiertos estos puestos de trabajo?

El golpe de la pandemia

El aumento de la deserción

¿Por qué la gente no regresa?

"Si estás volteando hamburguesas o algo así, no es tan fácil avanzar. No todo el mundo va a ser un gerente. Mucha gente está atrapada en estos trabajos durante años, años y años", dice Dwertmann.

Además, "los trabajadores simplemente no sienten que se los valore lo suficiente, y no sienten que estén siendo tratados lo suficientemente bien".

¿Qué están haciendo las empresas?

Sin embargo, aunque los incentivos financieros no duelen, no hacen nada para abordar las otras cosas importantes que los trabajadores quieren y que esos trabajos "que no se pueden llenar" a menudo no ofrecen: flexibilidad, previsibilidad y mejores condiciones.