Covid: las personas que han estado encerradas desde el comienzo de la pandemia

1 hora

Para Rafael, la necesidad de permanecer encerrado por la pandemia de covid-19 hizo que su propia casa se convirtiera en una prisión, de la que aún hoy no puede salir, por temor a contagiarse de coronavirus y desarrollar la enfermedad más grave.

"¿ Cuántas personas podrían estar atrapadas en casa ahora mismo , sentirse solas y no tener el apoyo necesario para salir de esta situación?", se pregunta.

Cambio de hábitos

Otras crisis de salud recientes, como la gripe H1N1 en 2009 y el zika en 2015, no habían tenido un impacto tan grande en su rutina ni habían cambiado sus hábitos.

"Hoy he mejorado un poco y ya no siento la necesidad de llegar a ese punto ", agrega.

"Siempre he sido un gran admirador de su trabajo y pensé: 'Si se muere un tipo rico como ese, imagínense lo que me puede pasar a mí, que no tengo dinero'", recuerda.