Cómo el emoji de la zanahoria se convirtió en un código secreto en internet para camuflar contenido antivacunas

1 hora

En este tipo de grupos se comparten informaciones no verificadas de personas que supuestamente han sufrido daños o han muerto por las vacunas.

Eliminados y reaparecidos

Las reglas del grupo más grande de todos indican: "use palabras clave para todo".

Y agregan: "No use nunca las palabras que comienzan por c, v o r": covid, vacuna o refuerzo.