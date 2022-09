3 de las más chifladas investigaciones científicas jamás publicadas

1 hora

1. Intento fallido

Incluso si al final no encuentras nada, lo que hiciste es valioso, pues, entre otras cosas, descarta opciones .

Por eso no es raro que los científicos publiquen estudios de sus decepciones.

Su trabajo apareció en el Journal of Applied Behavoir Analysis, la revista de la Sociedad para el Análisis Experimental del Comportamiento de ese país.

"He estudiado este manuscrito muy cuidadosamente con jugo de limón y rayos X y no he detectado un solo defecto en el diseño o el estilo de escritura.