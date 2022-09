Carlsen y Niemann: el escándalo que ha revolucionado al mundo del ajedrez

1 hora

Una acusación velada

"Si quieren, me desnudo"

"No me importa, porque sé que estoy limpio. Si quieres que juegue en un área cerrada con cero transmisión electrónica, no me importa. Estoy aquí para ganar y ese es mi objetivo".