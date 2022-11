"Es altamente probable que internet colapse en algún momento y que todo deje de funcionar"

No es que yo lo crea, que me despierte un día pensando eso.

Lo que obviamente no tengo es una fecha, igual que no la tiene nadie. Puede pasar mañana, dentro de cinco años, de diez o nunca, aunque creo que "nunca" es la menos probable de todas las posibilidades.

Sin internet no podrían facturar, no podrían cobrar más que en efectivo, pero nosotros no podríamos sacar efectivo del banco. Así que aunque los productos estén ahí, no los podríamos comprar.