Cómo Coolio cambió el mundo del hip-hop con "Gangsta's Paradise"

Los "guardianes" del hip-hop no estaban interesados ​​en tal idealismo. La postura anti-violencia y pro-aceptación de alguna manera lo hicieron verse "suave". Se ganó el apodo no deseado de "Un-Coolio".

Un día, Doug Rasheed sacó su copia del álbum doble de 1976 de Stevie Wonder, Songs In The Key Of Life , e hizo un sampleo de Pastime Paradise, una pista sombría y ansiosa que fue una de las primeras canciones en reemplazar una orquesta con cuerdas sintetizadas.

La letra de apertura, basada en el Salmo 23, le vino a la mente al instante: "Mientras camino por el valle de la sombra de la muerte/ Echo un vistazo a mi vida y me doy cuenta de que no queda mucho", luego me senté, agarré un bolígrafo y me puse a escribir", contó en 2016 a la serie de YouTube Hot Ones.