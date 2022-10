Las curiosas razones por las que los habitantes de Países Bajos no dicen (casi nunca) "lo siento"

Sin embargo, hay una cosa que rara vez hacen: los neerlandeses no suelen decir "lo siento" .

¿Cómo lo ven personas de otras culturas?

Verena, nacida en Indonesia, dice que los indonesios no son directos en absoluto.

Saskia Maarse explica los motivos por los que los holandeses no expresan disculpas con frecuencia.

"Los jóvenes son muy buenos en sus bicicletas. Siempre se disculpan. Pero otras personas, las generaciones mayores, no. Ellos no dicen 'lo siento'", dice uno de los entrevistados en la calle.

"Si alguien en un grupo dice algo molesto, persisto y entonces comprendo la razón. Puede que sea por algo positivo, o no, y en ese caso les digo algo. Soy cortés en ese sentido", dice una mujer anciana.

Disculpas que realmente se sienten

Países Bajos es famoso por sus molinos de viento, pero no porque sus habitantes tengan la costumbre de decir "lo siento".

"Si sé que soy el culpable, diré que lo siento. No soporto la injusticia", dice otro neerlandés entrevistado en la calle.

La curiosa raíz histórica

Malentendidos

Esta franqueza neerlandesa puede causar problemas de traducción , especialmente a personas de otras culturas que por cualquier motivo, especialmente tratando de ser corteses, no siempre dicen lo que piensan.

"Cuando presentamos una idea y alguien [no neerlandés] nos dice: 'oh, suena interesante', pensamos que les interesó, aunque también puede ser que no les haya interesado y que piensen que es una mala idea", cuenta Maarse.