Cómo 175 niños británicos fueron infectados con VIH

1 hora

"Nos montamos en el auto, le conté a mi esposo y nos devolvimos a la casa en silencio. No hablamos nunca, así fue el shock".

Prueba positiva

La crisis del sida todavía estaba empezando: en solo unos meses, la campaña titulada "No mueras de ignorancia" traería a la enfermedad a todas las salas de estar del Reino Unido a través de una campaña masiva.

Michael no quería que sus amigos o sus familiares supieran.

Se cree que decenas de miles más pudieron haber estado expuestos a la hepatitis C (que puede causar fallo hepático y cáncer) ya sea a través del tratamiento en sí o a través de una transfusión de sangre.

Consumidores de drogas

En ese entonces, el Reino Unido no era autosuficiente en cuestión de productos sanguíneos, por lo que, en gran parte el Factor VIII se importaba de EE.UU.

Pero dice que a la familia nunca se le informó totalmente sobre los riesgos a los que se enfrentaban: en un punto, una enfermera les dijo que no había de qué preocuparse porque "Michael estaba bien".

"Entonces decoramos el carro, y él se encontró con sus amigos allá. No importaba cómo se estuviera sintiendo, si tenía la posibilidad de llegar, iba a llegar".

"Me dijo 'mamá, nunca vas a ser abuela', y yo solo le dije, 'no te preocupes por eso'. Fue lo único que se me ocurrió decirle", dice Linda.